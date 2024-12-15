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اعتقال فنانة إيرانية شهيرة بسبب أغنية ضد الحجاب (فيديو) - أخبار كلمتك

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اعتقال فنانة إيرانية شهيرة بسبب أغنية ضد الحجاب (فيديو) - أخبار كلمتك

اعتقال فنانة إيرانية شهيرة بسبب أغنية ضد الحجاب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:45 صباحاً - ألقت السلطات الإيرانية، القبض على الفنانة البارزة برستو أحمدي، في محافظة مازندران شمالي البلاد؛ بسبب طرحها أغنية ضد قانون الحجاب الذي شرعه البرلمان الإيراني مؤخرًا.

ولاقت الأغنية إعجاب عدد من الإيرانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال محامي الفنانة، ميلاد بناهي بور، إنه "تم اعتقالها مساء السبت في مازندران، ولم نعلم بحالتها".

وأضاف: "لسوء الحظ، علمنا أنه تم اعتقالها أمس السبت، وذلك بعدما أعلن القضاء الأسبوع الماضي عن رفع دعوى قضائية، وكنا ننتظر الإجراءات القانونية والقضائية".

وأعرب عن أسفه بأنه "لا علم لنا بالاتهامات الموجهة للفنانة أحمدي، ولا جهة الاحتجاز ومكان وجودها، لكننا سنتابع الموضوع من خلال الجهات القانونية" وفق تعبيره.

وقدمت برستو أحمدي برنامجًا موسيقيًّا كاملًا على منصة "يوتيوب" بدون الحجاب الإلزامي، وأطلق عليه اسم "حفلة المصنع"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وقال موقع "سينما نيوز"، إن "غناءها في خان سراي داخل إيران، وشجاعتها في تجاهل الحظر المفروض على غناء النساء في الجمهورية الإسلامية، قد انعكس على نطاق واسع، ونال إعجابًا محليًّا وخارجيًّا، فضلًا عن دعم العديد من الفنانين" وفق تعبيره.

من جهة أخرى، أفادت مواقع إخبارية محلية، بأنه ألقي القبض على الفنانين بيرقدار وفقيه نصيري في مدرسة الموسيقى الخاصة بهما في طهران.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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