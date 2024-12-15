مشاهير العرب - يحيى الفخراني يسترجع موقف إنساني لـ نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:06 صباحاً - استرجع الفنان يحيى الفخراني موقف إنساني جمعه بـالفنان نبيل الحلفاوي، مؤكدا على قوة الصداقة بينهما فهما صديقان منذ الجامعة حتى الأن، ودائم.

وطالب الفخراني الجمهور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، بالدعاء لـ صديقة الفنان نبيل الحلفاوي،

داعيا له بالشفاء العاجل والتعافي من الوعكة الصحية التي يمر بها.

وأكد يحيى الفخراني على أن نبيل الحلفاوي خير مثال للصديق الوفي النبيل من خلال ذكر موقف إنساني له قائلا: «نبيل الحلفاوي هو أصدق الأصدقاء بالنسبة لي، وساب لي دوره في مسرحية «مدرسة الأزواج» عشان كان هو مسافر فترة قليلة.. وأنا كنت لسه متخرج من كلية الطب»، موضحًا أنه بعد عودته من السفر كان مُصر على الاستمرار في المسرحية.

يذكر أنه تم نقل الفنان نبيل الحلفاوي، خلال الأيام الماضية إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد إجراء الكشف الطبي عليه وعمل بعض الأشعة والتحاليل، أكد الأطباء ضرورة دخوله إلى غرفة العناية المركزة، حيث يتواجد بجانبه نجلاه المخرجان «خالد ووليد».

آخر أعمال يحيى الفخراني

كان مسلسل «عتبات البهجة» آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني، وعرض المسلسل ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا.

ودارت قصته في إطار 15 حلقة، حول بهجت الأنصاري «يحيى الفخراني»، الذي يقدم برنامجًا عبر موقع يوتيوب، ويحاول من خلاله تقديم وصفات للجمهور عن كيفية إيجاد السعادة والبهجة في الحياة ببرنامجه «عتبات البهجة».

مسلسل «عتبات البهجة»، مأخوذ عن رواية «عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة، وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل، ويشهد العمل على عودة يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب عامين.

أبطال مسلسل «عتبات البهجة» لـ يحيى الفخراني

شارك في بطولة مسلسل «عتبات البهجة»، عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان القدير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، ومحسن منصور.