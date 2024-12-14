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مشاهير العرب - ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 35 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 35 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 35 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - يبحث الكثير من متابعي مسلسل وتر حساس، عن ملخص الحلقة 35، لمتابعة أحداث الإثارة والتشويق التي شهدتها أحداث المسلسل منذ بداية عرض حلقاته.

مسلسل وتر حساس

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسل وتر حساس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 35

يتوالى تصاعد الأحداث بشكل كبير في مسلسل وتر حساس، وخصوصًا بعدما فاق عبد الرحمن الذي يجسد شخصيته الفنان شريف الشعشاعي من الغيبوبة، وكشف حقيقة قتل ليلي التي تُجسد شخصيتها الفنانة جنا الأشقر، خلال أحداث الحلقة الـ35 التي عرضت عبر شاشة قناة on.

كشفت أحداث الحلقة 35 من مسلسل وتر حساس تحسن الحالة الصحية لـ عبد الرحمن وعلم الجميع بالخبر، وعلى الفور توجهت قوات الشرطة إليه لاستجوابه وكانت المفاجأة أن اعترافاته جاءت مشابهة لمازن زوج ليلى، والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد جمال سعيد.

مسلسل وتر حساس

وقال عبد الرحمن، إنّه بالفعل تواجد هو وليلى فى المنزل بعد اكتشافها خيانته مع فتاة أخرى، فكانت في حالة انهيار، ولذلك ظل بجوارها لمواساتها ولكنه قرر استغلال الفرصة لأنها الفرصة الأخيرة للتعبير لها عن مشاعره تجاهها وبالفعل أخبرها وهي تعرضت لضعف هي الأخرى وهنا رآهم زوجها مازن.

لكن على الرغم من اعترافات عبد الرحمن التي جاءت مشابهة لمازن إلا أن الجمهور انقسم إلى فريقين فريق يصدق الاعترافات، وفريق يرى أنه يكذب وأن كاميليا شقيقة مازن والتي تجسد شخصيتها الفنانة إنجي المقدم هي من وراء الأمر وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

وتعرض حلقات مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك عبر قنوات ON، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض المسلسل عبر قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

أحداث مسلسل وتر حساس

ويشار إلى أن مسلسل وتر حساس يدور حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

والجدير بالذكر أن مسلسل وتر حساس من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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