مشاهير العرب - ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 35 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - يبحث الكثير من متابعي مسلسل وتر حساس، عن ملخص الحلقة 35، لمتابعة أحداث الإثارة والتشويق التي شهدتها أحداث المسلسل منذ بداية عرض حلقاته.

مسلسل وتر حساس

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ملخص مسلسل وتر حساس الحلقة 35

يتوالى تصاعد الأحداث بشكل كبير في مسلسل وتر حساس، وخصوصًا بعدما فاق عبد الرحمن الذي يجسد شخصيته الفنان شريف الشعشاعي من الغيبوبة، وكشف حقيقة قتل ليلي التي تُجسد شخصيتها الفنانة جنا الأشقر، خلال أحداث الحلقة الـ35 التي عرضت عبر شاشة قناة on.

كشفت أحداث الحلقة 35 من مسلسل وتر حساس تحسن الحالة الصحية لـ عبد الرحمن وعلم الجميع بالخبر، وعلى الفور توجهت قوات الشرطة إليه لاستجوابه وكانت المفاجأة أن اعترافاته جاءت مشابهة لمازن زوج ليلى، والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد جمال سعيد.

وقال عبد الرحمن، إنّه بالفعل تواجد هو وليلى فى المنزل بعد اكتشافها خيانته مع فتاة أخرى، فكانت في حالة انهيار، ولذلك ظل بجوارها لمواساتها ولكنه قرر استغلال الفرصة لأنها الفرصة الأخيرة للتعبير لها عن مشاعره تجاهها وبالفعل أخبرها وهي تعرضت لضعف هي الأخرى وهنا رآهم زوجها مازن.

لكن على الرغم من اعترافات عبد الرحمن التي جاءت مشابهة لمازن إلا أن الجمهور انقسم إلى فريقين فريق يصدق الاعترافات، وفريق يرى أنه يكذب وأن كاميليا شقيقة مازن والتي تجسد شخصيتها الفنانة إنجي المقدم هي من وراء الأمر وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

وتعرض حلقات مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك عبر قنوات ON، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض المسلسل عبر قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

أحداث مسلسل وتر حساس

ويشار إلى أن مسلسل وتر حساس يدور حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

والجدير بالذكر أن مسلسل وتر حساس من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.