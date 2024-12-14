وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً - توفي منذ قليل الفنان سيد الفيومي بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن خبر الوفاة شقيقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب:" "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله اخويا الكبير سيد الفيومي"، كما أعلن عدد من أصدقائه عن الوفاة أيضا ونعوه بالكثير من الكلمات والدعاء له.

أعمال الفنان سيد الفيومي

وشارك الفنان سيد الفيومى في العديد من العمال الفنية منها "جاءنا البيان التالي"، وفيلم "صاحب صاحبه"، وفيلم "الأولة في الغرام"، وفيلم "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان" و"الخواجة عبد القادر"، ومسلسل "فيفا أطاطا".

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