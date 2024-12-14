مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب فرنسي في 2024 - أخبار كلمتك

مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب فرنسي في 2024 - أخبار كلمتك

لأول مرة، أمير كرارة يعلن غيابه عن سباق رمضان 2025 لهذا السبب - أخبار كلمتك

لأول مرة، أمير كرارة يعلن غيابه عن سباق رمضان 2025 لهذا السبب - أخبار كلمتك

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة وحل الدولتين - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة وحل الدولتين - أخبار كلمتك

الخطيب يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة باتشوكا - أخبار كلمتك

الخطيب يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة باتشوكا - أخبار كلمتك

موعد ومكان تجمع جماهير الأهلي للزحف إلى ملعب مباراة باتشوكا - أخبار كلمتك

موعد ومكان تجمع جماهير الأهلي للزحف إلى ملعب مباراة باتشوكا - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يوجه رسالة هامة لحزب الإصلاح اليمني .. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يوجه رسالة هامة لحزب الإصلاح اليمني .. ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة الفنان سيد الفيومي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً - توفي منذ قليل الفنان سيد الفيومي بعد صراع طويل مع المرض. 

 

61cfcfe34a.jpg

وأعلن خبر الوفاة شقيقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب:" "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله اخويا الكبير سيد الفيومي"، كما أعلن عدد من أصدقائه عن الوفاة أيضا ونعوه بالكثير من الكلمات والدعاء له.

 

b9c0b4672c.jpg

أعمال الفنان سيد الفيومي

 

7c8cc90fb0.jpg

وشارك الفنان سيد الفيومى في العديد من العمال الفنية منها  "جاءنا البيان التالي"، وفيلم "صاحب صاحبه"، وفيلم "الأولة في الغرام"، وفيلم "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان" و"الخواجة عبد القادر"، ومسلسل "فيفا أطاطا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - مفاجأة حول قاتل «ليلى».. موعد عرض الحلقة 36 من مسلسل وتر حساس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق