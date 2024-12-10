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معلومات عن الرئيس الجديد للشركة المتحدة طارق نور - أخبار كلمتك

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معلومات عن الرئيس الجديد للشركة المتحدة طارق نور - أخبار كلمتك

معلومات عن الرئيس الجديد للشركة المتحدة طارق نور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام، يتم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام بالتعاون مع الإدارة الحالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور.

معلومات عن طارق نور

 

 يعد أحد الشخصيات الشهيرة في مجالي الدعاية والإعلان في مصر. 

بدأ عمله في مجال الإعلان في أوائل الثمانينيات، حيث درس إخراج الإعلانات في إحدى الدول الأجنبية، ثم عاد وأنشأ وكالته الإعلانية   عام 1979 تحت اسم وكالة أمريكانا وساهمت كثيرا في تطوير نظم وشكل الاعلانات بمختلف أشكالها فى مصر ثم شركة طارق نور للإعلان. 

وبعد عدة أعوام تحولت الوكالة إلى مؤسسة تضم حوالي 8 شركات للدعاية والإعلان وإنتاج الأفلام والمسلسلات. كما أسس قنوات “القاهرة والناس” تحت شعار: “أجرأ قناة في مصر”.

وتم تعيين طارق مخلوف عضوًا منتدبًا بالمتحدة بعضوية كل من سيف الوزيري، محمد السعدي وتامر مرسي وأحمد طارق وعمرو الفقي وشريف الخولي وعمرو الخياط.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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