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طارق نور رئيسًا للشركة المتحدة لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية - أخبار كلمتك

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طارق نور رئيسًا للشركة المتحدة لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية - أخبار كلمتك

طارق نور رئيسًا للشركة المتحدة لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الاعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام. 

بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

و جاء في بيان الشركة المتحدة: “يتم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام بالتعاون مع الإدارة الحالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا وعضوية كل من: سيف الوزيري محمد السعدي وتامر مرسي واحمد طارق وعمرو الفقي وشريف الخولي وعمرو الخياط”. 

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وتابع البيان: “ويتوجه مجلس الإدارة الجديد للشركة المتحدة بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق على كافة مجهوداته المبذولة طوال الفترة الماضية”. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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