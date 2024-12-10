طارق نور رئيسًا للشركة المتحدة لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الاعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

و جاء في بيان الشركة المتحدة: “يتم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام بالتعاون مع الإدارة الحالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا وعضوية كل من: سيف الوزيري محمد السعدي وتامر مرسي واحمد طارق وعمرو الفقي وشريف الخولي وعمرو الخياط”.

وتابع البيان: “ويتوجه مجلس الإدارة الجديد للشركة المتحدة بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق على كافة مجهوداته المبذولة طوال الفترة الماضية”.

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