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مشاهير العرب - watch it تكشف عن موعد عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - watch it تكشف عن موعد عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - watch it تكشف عن موعد عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - أعلنت منصة watch it، عن عرضها لفيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، عبر شاشتها.

وشاركت watch it، البوستر الرسمي للفيلم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليه: «فيلم العنكبوت يُعرض ابتداءً من 12 ديسمبر على WATCHIT».

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أحداث فيلم العنكبوت

فيلم العنكبوت، تدور أحداثه في إطار أكشن مثير حول تاجر مخدرات، يتمكن من تصنيع المواد المخدرة، ويقوم ببيعها للشباب، ما يجعله يقع في العديد من المشكلات، وتحدث بينه وبين الشرطة الكثير من المطاردات، ويقرر الانتقام من التجار خلال الأحداث.

أبطال فيلم العنكبوت

ويشارك في بطولة فيلم العنكبوت، عدد من الفن المصري أبرزهم: أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد ممدوح، يسرا اللوزي، محمد لطفي، والراحل زكي فطين عبد الوهاب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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