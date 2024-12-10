مشاهير العرب - watch it تكشف عن موعد عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - أعلنت منصة watch it، عن عرضها لفيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، عبر شاشتها.

وشاركت watch it، البوستر الرسمي للفيلم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليه: «فيلم العنكبوت يُعرض ابتداءً من 12 ديسمبر على WATCHIT».

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أحداث فيلم العنكبوت

فيلم العنكبوت، تدور أحداثه في إطار أكشن مثير حول تاجر مخدرات، يتمكن من تصنيع المواد المخدرة، ويقوم ببيعها للشباب، ما يجعله يقع في العديد من المشكلات، وتحدث بينه وبين الشرطة الكثير من المطاردات، ويقرر الانتقام من التجار خلال الأحداث.

أبطال فيلم العنكبوت

ويشارك في بطولة فيلم العنكبوت، عدد من الفن المصري أبرزهم: أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد ممدوح، يسرا اللوزي، محمد لطفي، والراحل زكي فطين عبد الوهاب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.