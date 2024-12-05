10 صور ترصد مران الأهلي الأول في جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

10 صور ترصد مران الأهلي الأول في جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

صدمة لـ بوفي لاعب فيورنتينا، سيناريو إريكسن يمنعه من اللعب مجددًا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

صدمة لـ بوفي لاعب فيورنتينا، سيناريو إريكسن يمنعه من اللعب مجددًا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

برشلونة يراقب موهبة في دوري أفريقي تمهيدًا للتعاقد معه - أخبار كلمتك

برشلونة يراقب موهبة في دوري أفريقي تمهيدًا للتعاقد معه - أخبار كلمتك

الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار الليبي يقرر تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار الليبي يقرر تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يتفقدان مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يتفقدان مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لـ لبنان خلال الفترة المُقبلة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لـ لبنان خلال الفترة المُقبلة - أخبار كلمتك

بدء الجلسات العلمية لـ المؤتمر العلمي الثاني بكلية آداب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بدء الجلسات العلمية لـ المؤتمر العلمي الثاني بكلية آداب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بطولة هنا الزاهد، Watch It تروج لمسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بطولة هنا الزاهد، Watch It تروج لمسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

بطولة هنا الزاهد، Watch It تروج لمسلسل إقامة جبرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - مسلسل إقامة جبرية، بدأت منصة Watch It في الترويج لمسلسل إقامة جبرية الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم هنا الزاهد.

ونشرت المنصة عبر حسابها على إنستجرام صورة لهنا الزاهد من الخلف، حيث يظهر شعرها ونصف الصورة بالألوان والنصف الآخر بالأبيض والأسود.

وجاءت الصورة مرفقة بتعليق “مسلسل إقامة جبرية قريبا.. من إنتاجات Watch It الأصلية”.

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية أحدث أعمال هنا الزاهد

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات ومن المُقرر عرضه على إحدى المنصات، ومسلسل إقامة جبرية من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق