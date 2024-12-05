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مسلسل وتر حساس الحلقة 29، علي يعود إلى المخدرات ويؤذي ابنته غالية - أخبار كلمتك

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مسلسل وتر حساس الحلقة 29، علي يعود إلى المخدرات ويؤذي ابنته غالية - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 29، علي يعود إلى المخدرات ويؤذي ابنته غالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:40 صباحاً - مسلسل وتر حساس ، دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة  29 حول ذهاب نور إلى وليد في الحجز برفقة كاميليا، وتلاعب نور بكلماته للإيقاع بوليد الذي يكشف له أن ابنته هي التي دبرت كل شيء في الماضي بما أودى بحياة ابنه حسن.

وضرب نور ابنته ووبخها، كما وجه لها مازن كلمات قاسية في ظل انهيار كاميليا، بينما يذهب نور إلى سلمى واعتذر لها أمام شقيقاتها ووالدتها ورد لها اعتبارها أمام الجميع وتعتذر لها شقيقتها داليا وتسامحها سلمى، وتشعر سلمى بسعادة كبيرة وهي مع رشيد بعدما أعاد لها نور اعتبارها، وأكد لها رشيد أنه لم يكن ينتظر وليد لكي يراها بريئة.

ولا تزال ليلى تشعر بالغضب والشك في مازن خاصة مع وصول رسالة جديدة تخبرها أن زوجها يخونها، بينما يحول رشيد الموظفة رحمة للتحقيق بعد تقديمها ملف خطأ ويوكل ياسين بالعمل بدلًا منها ويتسلل الشك إلى قلب داليا، بينما  يخرج علي ليسهر ويترك غالية بمفردها في المنزل، وتحرص سلمى على الخروج معها هي وأبناء رشيد لكي تذيب أي خلافات بينهم، وحينما يرى علي الصورة التي تجمعهم وبعدما يتأكد من رفض سلمى له يقرر العودة للمخدرات.

وتعود غالية مع ابنتها إلى المنزل ولكن علي لا يفتح الباب لأنه كان نائمًا فتستخدم غالية مفتاح كان والدها قد منحه لها وتدخل سلمى لتجد علي نائمًا وحوله آثار التعاطي فتتشاجر معه وحاولت غالية التدخل لحماية والدتها فيدفعها علي فتسقط على الأرض غارقة في دمائها.

 

مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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