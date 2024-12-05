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صنعت الفارق، البطولات النسائية في دراما 2024 - أخبار كلمتك

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صنعت الفارق، البطولات النسائية في دراما 2024 - أخبار كلمتك

صنعت الفارق، البطولات النسائية في دراما 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - شهدت الدراما المصرية في عام 2024 عددًا من البطولات النسائية، حيث تم تقديم عدة مسلسلات خلال العام الجاري من بطولة نجمات شهيرات نجحن في طرح مسلسلات متميزة ومتنوعة.

ومن أبرز البطولات النسائية في عالم الدراما التي تم تقديمها خلال العام الجاري 2024:

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة 

قدمت سلمى أبو ضيف أولى بطولاتها المطلقة في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” في رمضان 2024، والذي قدمت من خلاله شخصية فتاة تعاني من هوس مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مسلسل قصير 15 حلقة، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

والمسلسل من بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، محمد محمود، انتصار، فرح يوسف، هند عبدالحليم، محمد شاهين، وإسلام إبراهيم، من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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مسلسل لحظة غضب 

قدمت الفنانة صبا مبارك في رمضان 2024 مسلسل لحظة غضب، وشاركها البطولة محمد شاهين، وناردين فرج، ومن إخراج عبد العزيز النجار.

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بـ ١٠٠ راجل 

قدمت سمية الخشاب عملًا دراميًّا اجتماعيًّا شعبيًّا يحمل اسم “ بـ 100 راجل”، وهو المسلسل الذي عادت به للدراما بعد غياب 3 سنوات منذ مسلسل “ملحمة موسى” الذي قدمته عام 2021.

والمسلسل من بطولة سمية الخشاب، صلاح عبد الله، محمود عبد المغني، هالة فاخر، سما إبراهيم، محمد القس، إيمان يوسف وعدد من الفنانين، من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

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رحيل  

وبعد غياب أربع سنوات، عادت ياسمين صبري هذا العام بمسلسل يحمل اسم “رحيل”، وشاركها البطولة أحمد فهمي، أحمد صيام، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر.

وتدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة حول الفتاة “رحيل”، التي تعيش حياة بسيطة هادئة، ولكن تنقلب حياتها رأسًا على عقب، عندما تُتهم في إحدى القضايا وتدخل السجن.

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فراولة

قدمت نيللي كريم في رمضان ٢٠٢٤ عمل لايت كوميدي من بطولتها غيرت فيه جلدها، وهو مسلسل “فراولة” الذي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة.

والمسلسل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، دنيا سامي وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

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صيد العقارب 

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان 2024 بمسلسل صيد العقارب، حيث تدور أحداث المسلسل حول عالمة الحشرات (عايدة)، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها.

وشاركها البطولة عدد من النجوم في مقدمتهم رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، محمد نجاتي، كريم محجوب، وعدد من الفنانين، من تأليف باهر دويدرار وإخراج أحمد حسن.

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صدفة 

شاركت ريهام حجاج في الدراما الرمضانية في عام ٢٠٢٤ بمسلسل صدفة، وهو مسلسل لايت كوميدي، والمسلسل من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، فراس سعيد، سلوى خطاب، رشدي الشامي، نور إيهاب، رحاب الجميل، ميار الغيطي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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سر إلهي

وللعام الرابع على التوالي خاضت روجينا سباق رمضان عام ٢٠٢٤ بمسلسل من بطولتها المطلقة، وهو مسلسل “سر إلهي” الذي تعود فيه للشخصية الشعبية.

والمسلسل من بطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رنا رئيس، محمد ثروت، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، رشا مهدي، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، نهى عابدين، محمود حجازي، محمود الحديني، ومريم أشرف زكي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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نعمة الأفوكاتو 

قدمت مي عمر في رمضان ٢٠٢٤ مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، وهو مسلسل قصير مكون من 15 حلقة، والمسلسل من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، ولاء الشريف، والمسلسل قصة وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

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مسلسل مفترق طرق 

قدمت الفنانة هند صبري في هذا العام بطولة مسلسل مفترق طرق، وشاركها في البطولة مجموعة من الفنانين في مقدمتهم إياد نصار، ماجد المصري، علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، والمسلسل من إخراج محمد يحيي.

ودارت أحداث العمل حول أميرة “هند صبري” التي تجد نفسها في مفترق الطرق؛ بعد القبض على زوجها المحافظ عمر في قضايا مخلة بالشرف، فتقرر العودة إلى مهنة المحاماة، حتى تتمكن من إعالة أسرتها، ويساندها صديقها القديم المحامي يحيى الذي جسد شخصيته الفنان إياد نصار.

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مسلسل لانش بوكس

مسلسل لانش بوكس هو عمل نسائي من الدرجة الأولى يدور حول حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن، ثم يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Good Girls.

المسلسل من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد وعرض فى رمضان 2024، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

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مسلسل وتر حساس

يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس ٣ نجمات وهن صبا مبارك وهيدي كرم وإنجي المقدم، ويشارك في البطولة معهن الفنان محمد علاء والفنانة والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل حدوتة منسية الذي عرض خلال العام الجاري من بطولة سوسن بدر، بالإضافة إلى نخبة من النجوم أبرزهم أحمد فهيم محمود حجازي عبير صبري نانسي صلاح هشام إسماعيل، وتدور الأحداث في إطار درامي مشوق، حيث تتناول قصة سعاد التي تربي أولاد زوجها وترعاهم بعد وفاته، ولكن شقيقها خيرت يخرج من السجن، ويقرر الانتقام منها وإعادة عقد الألماس الذي أخفته سعاد، ويضع خطة للإيقاع بأولاد زوجها في شركه أملا في تحقيق انتقامه. 

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مسلسل برغم القانون

قدمت الفنانة إيمان العاصي أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل برغم القانون وشاركها في بطولة المسلسل كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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