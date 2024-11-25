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مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تستعد للسفر إلى الكويت لهذا السبب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تستعد للسفر إلى الكويت لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تستعد للسفر إلى الكويت لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - تسافر الفنانة شيرين عبد الوهاب غدا إلى الكويت، للقاء جمهورها في حفل غنائي ساهر، ويعد أولى حفلاتها بعد عودتها إلى الساحة الفنية من جديد، وذلك بعد انتهاء أزمتها مع طليقها.

ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بالكويت يوم 29 نوفمبر على مسرح رود رش، باقة من أجمل أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، ويتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما، للاستمتاع بصوتها العذب فهي واحدة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي،

وخلال الأيام الماضية دخلت شيرين موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا.

تعليق شيرين عبد الوهاب على حفلها القادم بالكويت

وفي وقت سابق أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تحمسها للقاء جمهورها بالكويت، وذلك خلال حفلها الغنائي الساهر، المقرر إقامته على مسرح «رود رش» خلال الفترة المقبلة.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، : «جمهوري الغالي في الكويت الحبيبة.. استنوني يوم 29 نوفمبر على مسرح رود رش.. كلي حماس على شوفتكم».

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

و طرحت الشركة المنظمة لمهرجان «road Rush - Kuwait»، تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت، وقسمت التذاكر إلى 7 فئات، وتبدأ من 25 دينار كويتي، ما يعادل 4017 جنيها، وتصل إلى 150 دينارا كويتيا، وهو ما يعادل 24 ألفا و102 جنيه.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

مؤخرًا طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية عاشت مصر احتفالًا بنصر أكتوبر، حيث أطلقتها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتقول كلمات أغنية عاشت مصر لـ شيرين عبد الوهاب: «يا ليلي يا ليل يا ليل تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر عاشت مصر أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغاليين تيجي أولاً أنا أدفع عمري عشان بلدي مقدماً مصر في ترتيب الغاليين تيجي أولاً تحيا مصر اللى أملها ديماً شيفاه في عيالها يحيا الشعب اللى انا منه تحيا مصر وأبطالها تحيا الأرض اللى شالتنا يحيا الحضن اللى لاممنا مصر هوأنا وميتنا ومفيش غيرها اللي هاممنا تحيا مصر وشعب مصر وأرض مصر».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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