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مشاهير العرب - مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يشارك في سوق الفيلم القصير - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يشارك في سوق الفيلم القصير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يشارك في سوق الفيلم القصير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - يشارك مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة المخرج سعيد الزربوخ، بسوق الفيلم القصير، وتأتي الدورة الـ 13 للمهرجان تحت شعار «طنجة تتنفس السينما».

ومن جانبها قالت المخرجة عزة الحسيني: إن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مشارك هذه الدورة بسوق الفيلم، بالإضافة لندوة رئيسية عن دور المهرجانات في توزيع الأفلام ضمن مسار «أنشطة مصنع طنجة للفيلم» أشارك فيها كمتحدث رئيسي مع المخرج بهاء الجمل عن شركة «I am a film»، والسينمائية نيو شياوا ممثلة لمهرجان ذهاب / إياب.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الدورة الـ 13 لمهرجان طنجة للفيلم تكريم العديد من نجوم وصناع الوسط الفني أبرزهم: المخرج المغربي مؤمن السميحي، والفنان ربيع القاطي، وآخرين.

كما يشهد إقامة العديد من الندوات أبرزهم: ندوة بعنوان «الأندية السينمائية في عصر الرقمنة تحديات الاستقبال واستراتيجيات التأقلم»، وندوة بعنوان «السينما والذكاء الاصطناعي، سؤال الأهمية ومقاربة المخاطر»، ومن أبرز الأفلام المصرية المشاركة في المسابقات المقامة على هامش فعاليات المهرجان: ومنها فيلم «ميرا »للمخرج أحمد سمير، والمخرجة إيناس الخشاب بفيلم «the burned umbra ، والمخرجة بسمة شيرين بفيلم «راعي البقر الأخير».

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تنطلق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، ومؤسسة كيميت، والبنك الأهلي المصري.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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