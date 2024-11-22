مشاهير العرب - نبيلة عبيد تخطف الأنظار بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45 بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - استحوذت الفنانة نبيلة عبيد، على اهتمام الكثيرين مع الظهور الأول لها على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، والذي من المفترض انطلاقته اليوم الجمعة، ويتم الكشف عن الأعمال الفائزة بالمهرجان.

وظهرت نبيلة عبيد على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بإطلالة تميل إلى اللون الأزرق تكشف عن لياقتها البدنية في الفترة الأخيرة.

وكان حسين فهمي وزوجته، أول الحاضرين إلى السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء حيث يبث عبر شاشة dmc، كما يتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين بهذه الدورة، خاصة مع مشاركة 190 فيلما، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك أكثر من 22 مخرجا وسينمائيا من غزة، حيث عرضا من خلال هذه الفرصة، الرؤية السينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح".