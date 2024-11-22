قائمة جوائز مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

قائمة جوائز مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في الجليل عقب تسلل مسيرة من لبنان - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في الجليل عقب تسلل مسيرة من لبنان - أخبار كلمتك

جالانت يكشف عن تفاصيل لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

جالانت يكشف عن تفاصيل لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - هدف قاتل يمنح الاتحاد السكندري تعادلًا مثيرًا أمام الأهلي بالدوري «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:01 - هدف قاتل يمنح الاتحاد السكندري تعادلًا مثيرًا أمام الأهلي بالدوري «فيديو» - أخبار كلمتك

لدينا جيش وأجهزة تخطط.. مصطفى بكري يكشف نظرية الكماشة - أخبار كلمتك

لدينا جيش وأجهزة تخطط.. مصطفى بكري يكشف نظرية الكماشة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صبري فواز: مهرجان القاهرة السينمائي الأهم والأقوى والأقدم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صبري فواز: مهرجان القاهرة السينمائي الأهم والأقوى والأقدم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لقطة إنسانية تتجاوز السينما.. حسين فهمي يحتفي بالأمل في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لقطة إنسانية تتجاوز السينما.. حسين فهمي يحتفي بالأمل في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يستقبل يسرا وأحمد حلمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يستقبل يسرا وأحمد حلمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد الصاوي يرفع علامة النصر في ختام مهرجان القاهرة لدعم فلسطين ولبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد الصاوي يرفع علامة النصر في ختام مهرجان القاهرة لدعم فلسطين ولبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شاهد.. كيف استقبل حسين فهمي الفنان أحمد حلمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شاهد.. كيف استقبل حسين فهمي الفنان أحمد حلمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - نبيلة عبيد تخطف الأنظار بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45 بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - نبيلة عبيد تخطف الأنظار بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45 بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيلة عبيد تخطف الأنظار بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45 بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - استحوذت الفنانة نبيلة عبيد، على اهتمام الكثيرين مع الظهور الأول لها على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، والذي من المفترض انطلاقته اليوم الجمعة، ويتم الكشف عن الأعمال الفائزة بالمهرجان.

نبيلة عبيد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45

وظهرت نبيلة عبيد على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بإطلالة تميل إلى اللون الأزرق تكشف عن لياقتها البدنية في الفترة الأخيرة.

وكان حسين فهمي وزوجته، أول الحاضرين إلى السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

نبيلة عبيد

تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء حيث يبث عبر شاشة dmc، كما يتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين بهذه الدورة، خاصة مع مشاركة 190 فيلما، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك أكثر من 22 مخرجا وسينمائيا من غزة، حيث عرضا من خلال هذه الفرصة، الرؤية السينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح".

اقرأ أيضاً
يسرا وحسين فهمي على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45 | صور

فريدة سيف النصر تهاجم حسن الهلالي بعد ظهوره في مهرجان القاهرة السينمائي 45 «صور»

اليوم.. جلسة حوارية لأحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 45

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان عادل الفار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق