مشاهير العرب - محمود حميدة وأشرف عبد الباقي يحضران ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - حضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، بدار الأوبرا المصرية والمذاع حصريًا على قناة Dmc، منهم محمد العدل، خالد يوسف، جيهان خليل، الملحن عزيز الشافعي، بسنت صيام، ياسمينا العبد، المخرجة ساندرا نشأت، جابي خوري، علي السبع، علاء عرفة، أحمد عبد الحميد، راندا جبر، محمد رياض ورانيا محمود ياسين، أشرف عبد الباقي وابنته زينة، سيد رجب، دنيا صلاح عبد الله، أمير المصري، محمود قابيل، أحمد عبد العزيز، محمود حميدة، محمد ثروت وزوجته.

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من، حسين فهمي، أحمد حلمي، خالد الصاوي، وميرهان حسين، رانيا يوسف، لقاء الخميسي، هاني عادل وزوجته دياموند عبود، صبري فواز، خالد عبد الجليل، والمخرج رشيد مشهراوي، المخرج أحمد صقر، سمية الألفي، كاتيا كعدي، جهاد حسام الدين وهاجر الشرنوبي وسمية الألفي، المذيعة جاسمين طه، الإعلامي عمرو الليثي، الإعلامي تامر أمين، المخرج أشرف فايق.

وكانت الدورة الـ 45 من المهرجان شهدت عرض ما يقرب من 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.