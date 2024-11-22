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مشاهير العرب - «إطلالة جذابة تخطف الأنظار».. رانيا يوسف على «الريد كاربت» في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «إطلالة جذابة تخطف الأنظار».. رانيا يوسف على «الريد كاربت» في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «إطلالة جذابة تخطف الأنظار».. رانيا يوسف على «الريد كاربت» في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار إليها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 بحضورها على السجادة الحمراء، وذلك استعدادا لحفل الختام الذي من المقرر أن يكشف عن أبرز الأفلام الفائزة في المهرجان.

وتألقت رانيا يوسف، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 بإطلالة تميل إلى اللون البيج يزينها الورد الأحمر، مع تسريحة شعر كلاسيكية.

رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدورة 45

بدأ العد التنازلي لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي المقرر انطلاقته، مساء الجمعة بدار الأوبر المصرية، حيث من المفترض أن يتم الإعلان عن الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز، خاصة مع رعاية هذه النسخة لدعم القضية الفلسطينية من خلال الأعمال الفنية.

رانيا يوسف

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي كل ما يحتاجون معرفته عن ختام الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، بالتحديد مع ظهور النشاطات والفعاليات وتصدرها المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رانيا يوسف

تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

ومن المفترض أن ينطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء حيث يبث عبر شاشة dmc، كما يتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين بهذه الدورة، خاصة مع مشاركة 190 فيلما، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما شارك أكثر من 22 مخرجا وسينمائيا من غزة، حيث عرضا من خلال هذه الفرصة، الرؤية السينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح".

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كل ما تريد معرفته عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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