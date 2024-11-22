مشاهير العرب - اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان الراحل عادل الفار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:03 صباحاً - توفي منذ قليل الفنان عادل الفار بعد محاولات مضنية لإنقاذه في العناية المركزة، نتيجة إصابته بسرطان الكبد، والذي انتشر في أجزاء كثيرة من جسمه.

وكان الفنان الراحل يعاني إلى جانب مرضه حالة نفسية سيئة منذ رحيل نجل في الثلاثينيات من عمره، فاجتمع المرض البدني من السرطان والضغط النفسي الذي أدى إلى ارتفاع ضغط الدم والسكر، فبلغت حالته الصحية إلى أسوأ درجة.

تعرض الفنان عادل الفار لأزمة صحية عنيفة، وتم حجزه في الرعاية المركزة، وطالب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ووكيل النقابة محمد عبد الله، الدعاء لعادل الفار، لتأزم حالته بشكل خطير، وفشلت كل محاولات إنقاذه، وصعدت روحه إلى بارئها.

من هو عادل الفار؟

عادل الفار وُلد في 20 ديسمبر 1961، بدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينيات من خلال عمله في الملاهي الليلية والأفراح، ثم دخل عالم السينما في التسعينيات، وقدم العديد من الأدوار المميزة كمونولوجيست، قبل أن يحقق شهرة واسعة بأدوار ثانوية في أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية.

من أبرز أعمال عادل الفار السينمائية “هيستريا”، “شجيع السيما”، “زكية زكريا”، و”بون سواريه”، “حارة البنات” بينما كانت له مشاركات بارزة في الدراما التلفزيونية مثل “الكومي”، “شارع السلام”، “الاشتباه”، “صاحب السعادة”، و”إحنا الشباب”.

وكان مسلسل «الفتوة»، هو آخر أعمال الفنان عادل الفار، وعرض ضمن مارثون عام 2020، وحقق نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا.

وشارك في بطولة مسلسل «الفتوة»، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وإنعام سالوسة، وموسيقى تصويرية شادى مؤنس، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.