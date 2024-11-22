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مشاهير العرب - معتزة صلاح عبد الصبور للقائمين على الوس الفني: انزلوا لملح الأرض هناك الكنوز الحقيقية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - معتزة صلاح عبد الصبور للقائمين على الوس الفني: انزلوا لملح الأرض هناك الكنوز الحقيقية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - معتزة صلاح عبد الصبور للقائمين على الوس الفني: انزلوا لملح الأرض هناك الكنوز الحقيقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:05 صباحاً - أعربت الفنانة معتزة صلاح عبد الصبور سعادتها بتقديم ورشة ضمن ورش «أوكازيون الفن» التي جاءت تحت قيادة هشام طارق.

وكتبت عبد الصبور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تشرفت إني قدمت محاضرة أو ورشة لشباب لا يملكون غير موهبتهم وحبهم الشديد للتمثيل، منهم اللي بيجي من الأقاليم، ومن آخر مناطق القاهرة ومجمعين نفسهم في مسرح صغير في وسط البلد».

وتابعت: «مش دايماً سعاد حسنى وأحمد زكى هيكونوا في الأماكن الثرية، مش دايما هيبقوا ابن وابنة فلان أو علان، أو قريب فلان».

وناشدت معتزة صلاح عبد الصبور العاملين في الوسط الفني بضرورة النزول إلى أرض الواقع لاكتشاف المواهب الشابة قائلة:«إلى كل المخرجين والكاستينج دايريكتورز انزلوا لملح الأرض. هناك الكنوز الحقيقية».

تفاصيل «ورشة أوكازيون الفن»

وتعد «ورشة أوكازيون الفن مبادرة فنية مجانية في مجال التمثيل أسسها الممثل هشام طارق، تستضيف الورشة 10 مدربي تمثيل لإلقاء محاضرات على المواهب الشابة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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