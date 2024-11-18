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أكرم حسني يطرح أغنيته الجديدة "يا خراشي" (فيديو) - أخبار كلمتك

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أكرم حسني يطرح أغنيته الجديدة "يا خراشي" (فيديو) - أخبار كلمتك

أكرم حسني يطرح أغنيته الجديدة "يا خراشي" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - طرح الفنان أكرم حسني أغنيته الجديدة “يا خراشي” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات: أكرم حسني؛ وألحان: كريم عاشور؛ وتوزيع: أحمد وحيد كينج.

تعاون أكرم حسني مع أنغام

 

 أغنية “يا خراشي” ليست أول عمل غنائي للفنان أكرم حسني وإنما سبق وتعاون مع المطربة الكبيرة أنغام، حيث فاجأ الجمهور بمشاركته في ألبومها الأخير بأغنيتين الأولى “تيجي نسيب” وهي من كلماته ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقي حسن الشافعي، أما الأغنية الثانية فكانت بعنوان “خليك معاها” وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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