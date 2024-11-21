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مشاهير العرب - مصطفى كامل يكشف آخر تطورت الحالة الصحية لـ عاد الفار - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مصطفى كامل يكشف آخر تطورت الحالة الصحية لـ عاد الفار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مصطفى كامل يكشف آخر تطورت الحالة الصحية لـ عاد الفار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:46 مساءً - كشف الفنان مصطفى كامل عن آخر تطورات الحلة الصحية لـ الفنان عادل الفار، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال الساعات الماضية، وهو ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

وكتب مصطفى كامل، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «رجاء من كل الزملاء الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار.. هو حالته الصحية حرجة جدا جدا.. يا رب قادر على كل شيء.. اللهم اشفه واعفو عنه».

عادل الفار

آخر أعمال عادل الفار

وكان مسلسل «الفتوة»، هو آخر اعمال الفنان عادل الفار، وعرض ضمن مارثون عام 2020، وحقق نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا.

وشارك في بطولة مسلسل «الفتوة»، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وإنعام سالوسة، وموسيقى تصويرية شادى مؤنس، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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