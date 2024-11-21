مشاهير العرب - مصطفى كامل يكشف آخر تطورت الحالة الصحية لـ عاد الفار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:46 مساءً - كشف الفنان مصطفى كامل عن آخر تطورات الحلة الصحية لـ الفنان عادل الفار، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال الساعات الماضية، وهو ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

وكتب مصطفى كامل، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «رجاء من كل الزملاء الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار.. هو حالته الصحية حرجة جدا جدا.. يا رب قادر على كل شيء.. اللهم اشفه واعفو عنه».

آخر أعمال عادل الفار

وكان مسلسل «الفتوة»، هو آخر اعمال الفنان عادل الفار، وعرض ضمن مارثون عام 2020، وحقق نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا.

وشارك في بطولة مسلسل «الفتوة»، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وإنعام سالوسة، وموسيقى تصويرية شادى مؤنس، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.