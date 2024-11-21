محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة (فيديو) - أخبار كلمتك

ارتفاع البطاطس والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع البطاطس والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور - أخبار كلمتك

خبيرة تكشف تأثير تثبيت المركزي لأسعار الفائدة على البورصة المصرية - أخبار كلمتك

خبيرة تكشف تأثير تثبيت المركزي لأسعار الفائدة على البورصة المصرية - أخبار كلمتك

اليوسفي: الحوثيين لا يزرعون التفاح لكنهم يجمعون الأطفال - أخبار كلمتك

اليوسفي: الحوثيين لا يزرعون التفاح لكنهم يجمعون الأطفال - أخبار كلمتك

الشوافي يطلق تحذيرات عاجلة من حدوث هذا الامر خلال الأيام القادمة - أخبار كلمتك

الشوافي يطلق تحذيرات عاجلة من حدوث هذا الامر خلال الأيام القادمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة يعلق على الجدل الدائر حول ضياع مقتنيات شقة الفنان أحمد زكي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وزير الثقافة يعلق على الجدل الدائر حول ضياع مقتنيات شقة الفنان أحمد زكي - أخبار كلمتك

معارض ورحلات ترفيهية، تفاصيل التعاون بين المعاهد الأزهرية ووزارة الثقافة - أخبار كلمتك

معارض ورحلات ترفيهية، تفاصيل التعاون بين المعاهد الأزهرية ووزارة الثقافة - أخبار كلمتك

رسميا، مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد جوارديولا (فيديو) - أخبار كلمتك

رسميا، مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد جوارديولا (فيديو) - أخبار كلمتك

توقفي عن الحديث، اتصال على الهواء يمنع الخارجية الروسية من التعليق على حادث خطير (فيديو) - أخبار كلمتك

توقفي عن الحديث، اتصال على الهواء يمنع الخارجية الروسية من التعليق على حادث خطير (فيديو) - أخبار كلمتك

بوتين مهددا الغرب: سنضرب المنشآت العسكرية للدول التي تستخدم أوكرانيا أسلحتها ضدنا - أخبار كلمتك

بوتين مهددا الغرب: سنضرب المنشآت العسكرية للدول التي تستخدم أوكرانيا أسلحتها ضدنا - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أبطال فيلم "إقليم" الإسباني على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبطال فيلم "إقليم" الإسباني على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

أبطال فيلم "إقليم" الإسباني على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:48 مساءً - توافد، منذ قليل، أبطال وصناع الفيلم الإسباني “إقليم” على السجادة الحمراء، التي تسبق عرض الفيلم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وضمن أبطال فيلم “إقليم” والذي حرص على حضور الرد كاربت لفيلمه الإسباني هو الفنان العالمي الصربي داركو بيريك نجم مسلسل "لا كاسا دي بابيل".

 

e3c7527b6a.jpg
fec5fb8116.jpg
c63523b2e8.jpg

فيلم إقليم الإسباني

فيلم إقليم يتناول أساليب حياة القدامى، وهو من إخراج أليكس جالان، وتدور أحداثه في آسيا الوسطى، حيث يعيش الرعاة في صراع مع شبح ويحاول الصيادون والبدو الرحل التعايش وتقاسم الأرض. 

وينطلق داركو بيريك في طريق الخلاص نحو الغرائز المفقودة، حيث تشهد جبال قيرغيزستان الشاهقة رحلة إلى حدود البرية.

c32f927e10.jpg

 

68b23f2feb.jpg

 

97e55d4585.jpg

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ef16056906.jpg
feba029b75.jpg
357c1a9bfb.jpg
5e7c312de7.jpg
dd0b0f062b.jpg

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تفاصيل "ياريت أهالينا ما ربونا" لـ حمادة هلال - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق