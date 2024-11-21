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مشاهير العرب - عمرو سعد: أول صنعة اشتغلتها عامل بناء.. وخجلي جعل البعض يراني مغرورا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عمرو سعد: أول صنعة اشتغلتها عامل بناء.. وخجلي جعل البعض يراني مغرورا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عمرو سعد: أول صنعة اشتغلتها عامل بناء.. وخجلي جعل البعض يراني مغرورا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:31 مساءً - كشف الفنان عمرو سعد عن المهن التي عمل بها قبل دخوله الوسط الفني والوصول إلى الشهرة، منها عمله كصنايعي بنا، معقبا: «إيديا كانت بتتاكل من الأسمنت، وعرفت ازاي المهندس بيشوف الصنايعي من زاوية واحدة، فربنا أنعم علي من زوايا مختلفة، أشوف إحساس الشقيان وزاوية الراجل اللي بيبص باستعلاء».

وأضاف «سعد» خلال ندوته التي انطلقت منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: «كنت عامل زي العدسة وأنا صغير، قدرتي على الملاحظة ساعدتني أكون ممثل، وخجلي اللي بعتذر عنه اللي خلي بعض الناس تفتكرني مغرور».

عمر و سعد: أعمالي قليلة لأني بختار أدوار معينة ميعملهاش غيري

أما عن سبب قلة أعماله الفنية، واعتذاره عن بعض الأعمال أوضح عمرو سعد أنه يحاول البعد عن التقليد وتقديم كل جديد معقبا: «مش عايز حد يتفرج عليا ويحس إني حد تاني، علشان كدا كنت برفض أعمال كتير، وهتلاقوا أعمالي قليلة، لأني بختار أدوار معينة، ميعملهاش غيري، مفيش دور عملته حد يجرؤ إنه يقول ممكن حد تاني يعمله».

وأضاف: «بقيت أقرا في كل حاجة، وأقعد مع فنانين كبار وأنا في سن صغيرة لسة، زي نور الشريف وعادل إمام، أنا مدين للاحتياج المادي، لأنه يخلق تطوير طرق بديلة للاستمتاع، بقيت أعمل هذا لأن كان عندي إصرار أكون مؤثر، وأحقق قراري، وكان عقلي جاهز شوية إني أشتغل ممثل».

آخر أعمال عمرو سعد

يستعد الفنان عمرو سعد لخوض موسم مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «سيد الناس».

ويبدأ عمرو سعد تصوير أولى مشاهد مسلسله 20 نوفمبر المقبل، حيث انتهى المخرج محمد سامي من معاينة كافة أماكن التصوير، التي تشهد أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل «سيد الناس»

ويشارك في بطولة مسلسل «سيد الناس» عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس في إحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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