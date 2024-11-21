مترجم لـ 12 لغة، عمرو سعد يكشف تفاصيل فيلم الغربان بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:44 مساءً - كشف الفنان عمرو سعد كواليس تحضيرات فيلمه الجديد الغربان المقرر عرضه قريبا.

وقال عمرو سعد خلال ندوته بالقاهرة السينمائي: إنه بذل جهدا كبيرا في فيلمه الجديد الغربان، مؤكدا أن تحضيراته استغرقت 4 سنوات.

وأضاف "سعد" أن الفيلم ميزانيته ضخمة وتكلف نصف مليار جنيه، مشيرا إلى أن الفيلم مترجم لـ١٢ لغة.

وأكد عمرو سعد خلال الندوة، أن هناك عددا من النجوم عاشوا معاناة في بداية حياتهم وليس هو فقط، مشيرا إلى أن العامل المادي كان مؤثرا في حياته.

وأكد الفنان عمرو سعد، أنه يختار أدواره بعناية شديدة، وهذا سبب من أسباب قلة أعماله الفنية، موضحا: “مفيش ممثل يجرؤ يعمل دور من أدواري”.

وأضاف أن أول فيلم شاهده بالسينما هو فيلم سواق الأتوبيس، مضيفا أنه بعدها بدأ الاهتمام بمشاهدة أفلام السينما العالمية، مضيفا: "الأمريكان مكنوش يعرفوا إننا عندنا سينما، للأسف الوقت دا كان تعليم السينما عندنا غايب".

أيام القاهرة لصناعة السينما

جاءت ندوة عمرو سعد ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

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