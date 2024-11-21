مسلسل صدف، تعرف على شخصيات أبطال العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:46 مساءً - ينتظر عشاق الدراما في الفترة المقبلة انطلاق عمل درامي جديد وهو مسلسل صدف.

مسلسل “صدف” عمل درامي كويتي يشارك به مجموعة من النجوم، على رأسهم روان مهدي وحسين المهدي.

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل صدف

ويجسد الفنان حسين المهدي شخصية فهد وهو يعمل ضابط في المباحث، أما روان مهدي فتقدم شخصية صدف وهي صاحبة مصنع فخار وهي شخصية عقلانية ولها فلسفتها الخاصة في الحياة.

وتجسد أبرار بو سيف شخصية أسرار وهي شقيقة صدف وناشطة في العمل التطوعي وتعشق زوجها سيف، أما روان العلي فتقدم شخصية منى وهي الصديقة المقربة لأسرار وهي شخصية مسالمة.

أما عبد الله البلوشي فيجسد شخصية سيف، وهو شخص يهتم كثيرا بمظهره الخارجي ويعمل بمجال المقاولات ولا يمنح ثقته بسهولة لأي شخص.

موعد عرض مسلسل صدف

ومسلسل صدف من أعمال منصة شاهد الأصلية، ويصنف كمسلسل جريمة ومن المقرر عرضه يوم ٢٨ نوفمبر الجاري.

قصة مسلسل صدف

وتدور أحداث مسلسل صدف حول امرأة مصابة بالأليكسيثيميا وهي حالة تجعلها عاجزة عن التعبير عن عواطفها، وتجد هذه المرأة صعوبة في قبول فكرة انتحار شقيقتها أسرار لذا فإنها تبدأ تحقيقها الخاص بينما تتابع السلطات تحقيقاتها الرسمية.

أبطال مسلسل صدف

مسلسل صدف يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم حسين المهدي، روان مهدي، عبدالله البلوشي، ابرار بوسيف، روان العلي، والمسلسل إخراج مناف عبدال، وتأليف عمار بو شاهين.

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