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مسلسل صدف، تعرف على شخصيات أبطال العمل - أخبار كلمتك

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مسلسل صدف، تعرف على شخصيات أبطال العمل - أخبار كلمتك

مسلسل صدف، تعرف على شخصيات أبطال العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:46 مساءً - ينتظر عشاق الدراما في الفترة المقبلة انطلاق عمل درامي جديد وهو مسلسل صدف.

مسلسل “صدف” عمل درامي كويتي يشارك به مجموعة من النجوم، على رأسهم روان مهدي وحسين المهدي.

 

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل صدف

 ويجسد الفنان حسين المهدي شخصية فهد وهو يعمل ضابط في المباحث، أما روان مهدي فتقدم شخصية صدف وهي صاحبة مصنع فخار وهي شخصية عقلانية ولها فلسفتها الخاصة في الحياة.

وتجسد أبرار بو سيف شخصية أسرار وهي شقيقة صدف وناشطة في العمل التطوعي وتعشق زوجها سيف، أما روان العلي فتقدم شخصية منى وهي الصديقة المقربة لأسرار وهي شخصية مسالمة.

أما عبد الله البلوشي فيجسد شخصية سيف، وهو شخص يهتم كثيرا بمظهره الخارجي ويعمل بمجال المقاولات ولا يمنح ثقته بسهولة لأي شخص.

 

موعد عرض مسلسل صدف 

 ومسلسل صدف من أعمال منصة شاهد الأصلية، ويصنف كمسلسل جريمة ومن المقرر عرضه يوم ٢٨ نوفمبر الجاري.

قصة مسلسل صدف 

وتدور أحداث مسلسل صدف حول امرأة مصابة بالأليكسيثيميا وهي حالة تجعلها عاجزة عن التعبير عن عواطفها، وتجد هذه المرأة صعوبة في قبول فكرة انتحار شقيقتها أسرار لذا فإنها تبدأ تحقيقها الخاص بينما تتابع السلطات تحقيقاتها الرسمية. 

أبطال مسلسل صدف

مسلسل صدف يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم حسين المهدي، روان مهدي، عبدالله البلوشي، ابرار بوسيف، روان العلي، والمسلسل إخراج مناف عبدال، وتأليف عمار بو شاهين. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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