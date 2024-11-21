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أحمد داوود يكشف سبب غيابه عن فيلم أولاد رزق 3 (فيديو) - أخبار كلمتك

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أحمد داوود يكشف سبب غيابه عن فيلم أولاد رزق 3 (فيديو) - أخبار كلمتك

أحمد داوود يكشف سبب غيابه عن فيلم أولاد رزق 3 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - كشف الفنان أحمد داوود، السبب وراء غيابه عن فيلم "ولاد رزق 3"، لافتًا إلى أن السيناريو الإلهي كان سببا في اعتذاره عن المشاركة بالفيلم.

 

سر ابتعاد أحمد داوود عن أولاد رزق 3

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090: "السيناريو الرباني أفضل سيناريو، كنت أتمنى المشاركة في أولاد رزق 3 لأنني مرتبط بحب هذا العمل، ولكن لم يكن هناك نصيب للمشاركة".

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سبب اعتذار أحمد داوود عن أولاد رزق 3

وتابع: "أولاد رزق مشروع سينمائي بحبه جدا، وعملت فيه مجهود وهو أعطاني نجاحا، ونقلني نقلة نوعية في الوسط، ولكن الظروف لم تسمح لذلك، وحاولت أول يوم تصوير في السعودية ولكن بسبب تضارب المواعيد في تصوير فيلم الهوى سلطان كان سببا في الاعتذار".

 

 

 

وأكمل: "في الآخر ربنا قال لي أنت مكانك مش في أولاد رزق 3، وأنا سلمت أمري لله وبعيدا عن الاختلافات بشأن المشاركة بالفيلم ربنا اختار لي الأفضل، وفي النهاية أتمنى أكون في الجزء الرابع للفيلم".
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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