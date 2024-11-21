مشاهير العرب - بعد ظهورها مع والدتها.. ابنة أحمد السقا تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - استحوذت ابنة الفنان أحمد السقا، على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما لفتت أنظار الكثير من المتابعين إلى موهبتها.

وكانت الإعلامية مها الصغير، شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» رفقة ابنتها نادية، كشفت خلاله موهبة ابنتها في التمثيل، وعلقت: «مها الصغير مع بنتها نادية السقا، عسل ما شاء الله».

آخر أعمال أحمد السقا

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السقا، هو التجهيز لمسلسل العتاولة 2، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

أبطال مسلسل العتاولة

ويضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟.