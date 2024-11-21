إنتاج جزء ثانٍ من فيلم DEADPOOL & WOLVERINE - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - DEADPOOL، كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تخطط في الوقت الحالي، لإنتاج جزء ثان لفيلم Deadpool & Wolverine.

وأوضحت التقارير، أن مارفل تريد استغلال نجاح ثنائي رايان رينولدز، وهيو جاكمان، لذلك تخطط لإنتاج جزء ثان من الفيلم، علي الرغم من التصريحات السابقة، التي أكدت أنه لا يوجد أجزاء ثانية لفيلم، Deadpool & Wolverine.

وذكرت التقارير الصحفية، أنه الجزء الثاني من فيلم Deadpool & Wolverine،، سيتم إصداره بعد فيلم "Avengers: Secret Wars".

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.



وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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