مشاهير العرب - يسرا تتصدر التريند في أول ظهور بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - يسرا.. تصدرت الفنانة يسرا مؤشرات البحث عبر محركات جوجل، خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورها في حفل توقيع كتاب فن الخيال، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

اعتذار يسرا عن حضور مهرجان القاهرة

بالرغم من اعتذار الفنانة يسرا عن حضور مهرجان القاهرة السينمائي، إلا أنها حرصت على حضور حفل توقيع كتاب فن الخيال: تطور السينما المصرية إلى العصر الرقمي للكاتبة ميرفت أبو عوف.

مهرجان القاهرة السينمائي

نظم مهرجان القاهرة السينمائي حفل توقيع كتاب فن الخيال تطور السينما المصرية إلى العصر الرقمي للكاتبة الدكتورة ميرفت أبو عوف، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وأقيم الحفل بفندق سوفيتل الجزيرة ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الفن، أبرزهم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي، إلى جانب الفنانة يسرا التي اختارت الحضور لأول مرة بعد غيابها عن فعاليات المهرجان وحفل الافتتاح، ويذكر أن يسرا كانت قد اعتذرت عن حضور حفل الافتتاح لارتباطها بحدث فني خارج مصر، لكنها أكدت حضورها لحفل ختام المهرجان في 22 نوفمبر الجاري.

الفنانة يسرا وعمرو دياب

وكان آخر ظهور للفنانة يسرامع الفنان عمرو دياب في حفل العشاء، حيث نشر حساب برنامج «عرب وود» على إنستجرام، فيديو من حفل العشاء التي أقامته الفنانة يسرا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وعلق: «عمرو دياب وحسين فهمي ومحمد حماقي بضيافة الفنانة يسرا.. .أقامت النجمة الكبيرة يسرا حفل عشاء، الأحد 17 نوفمبر، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي بالدورة الـ 45 جمعت فيه عدد كبير من النجوم بعد مشاهدة العروض».

واستعادت يسرا مع عمرو دياب ذكريات فيلمهما «ضحك ولعب وجد وحب» وظهرت في صورة معه ومع المخرج عمرو عرفة وهم يمسكون ببوستر الفيلم.

نجوم الفن يحضرون حفل العشاء

حضر الحفل عدد من أبرز نجوم الفن، منهم يسرا بجانب عدد كبير من النجوم منهم عمرو دياب وحسين فهمي ومحمد حماقي والمخرج عمرو عرفة ونور النبوي وشيرين رضا وشيكو وأحمد حاتم وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي وتامر مرسي وشيماء سيف وجمال العدل وهند عبد الحليم ونيقولا معوض وغيرهم من النجوم.

آخر أعمال الفنانة يسرا

يُذكر أن آخر أعمال يسرا الفنية كانت مسرحية "ملك والشاطر"، التي عرضت في موسم الرياض في المملكة العربية السعودية. المسلسل من إنتاج آلاء الغزالي، تأليف وإخراج محمد المحمدي. وتدور أحداث المسرحية في أجواء أسطورية حول مغامرات الشاطر حسن لإنقاذ الملكة "مَلَك"، والتي تم سحرها لتظل نائمة طوال العام وتستيقظ ليوم واحد فقط.