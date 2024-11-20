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مشاهير العرب - إلهام شاهين توجه رسالة لشقيقها في أحدث ظهور «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين توجه رسالة لشقيقها في أحدث ظهور «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إلهام شاهين توجه رسالة لشقيقها في أحدث ظهور «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إلهام شاهين توجه رسالة لشقيقها في أحدث ظهور «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين توجه رسالة لشقيقها في أحدث ظهور «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:01 مساءً - وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة لشقيقها الفنان أمير شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية.

وشاركت إلهام شاهين، متابعيها، أحدث ظهور لها رفقة شقيقها، وعلقت قائلة: «أطيب و أحن قلب فى عائلة شاهين، ربنا يحميك و يبارك لك حبيبي».

أحدث أعمال إلهام شاهين

وتعيش إلهام شاهين، حالة من النشاط الفني حيث تواصل تصوير فيلم «الحب كله».

تدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد، فهو يناقش قضية اجتماعية، حول إلهام شاهين، التي تقوم بدور والدة الفنان أحمد فتحي، الذي يعيش قصة حب مع الفنانة حورية فرغلي، ويحتفلان بزفافهما في المنطقة التي يعيشان فيها، فيما تتناول القصة الكواليس الخفية وما قبل حفل الزفاف وما به من صعوبات وتحديات بالنسبة للأسر البسيطة.

أبطال فيلم الحب كله

فيلم الحب كله، يشارك في بطولته إلهام شاهين، بجانب كل من أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، إلهام صفي الدين، وضياء الميرغني وآخرين، والعمل من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، وينتمي إلى نوعية الأفلام ذات اليوم الواحد، فيما تخطط الشركة المنتجة لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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