رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة: الحرب شكلت محور أفلامي وجعلتني مخرجا عالميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:08 مساءً - شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ندوة مميزة للمخرج البوسني دانيس تانوفيتش، رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، حيث تحدث عن مسيرته الفنية وبداياته التي تأثرت بحرب البوسنة.

واستعرض دانيس تجربته الشخصية خلال الحرب، التي ألهمته دخول عالم السينما لنقل معاناة شعبه للعالم، وذكر أن هذه التجارب شكلت محور أفلامه الوثائقية التي حازت على جوائز دولية.

الندوة كانت فرصة للتواصل مع صناع السينما، وحضرها عدد من الأسماء البارزة، من بينهم الفنانتان التونسيتان درة وعائشة بن أحمد.

تميز اللقاء بنقاشات حول أهمية السينما في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية وأهمها قضية فلسطين، ما يعكس روح المهرجان الذي يضم هذا العام 194 فيلمًا من 72 دولة، مع فعاليات متعددة تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي والإبداع السينمائي.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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