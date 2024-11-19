مشاهير العرب - «العتاولة» للسقا و«فهد البطل» للعوضي.. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. يبحث قطاع كبير من المواطنين خلال الأيام الحالية، عن قائمة مسلسلات رمضان 2025، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية، بين أبطاله، و تتنوع ما بين الدراما الاجتماعية والأكشن والديني والتاريخي والكوميدي.

وخلال السطور التالية تستعرض بوابة كلمتك القائمة الأولية لـ مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل فهد البطل

يشارك الفنان أحمد العوضي، في موسم مسلسلات رمضان 2025، العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

مسلسل سيد الناس

ويعود النجم عمرو سعد، للماراثون الرمضاني 2025، بمسلسل «سيد الناس» وتدور أحداثه في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، وجاري البحث عن بطلة لتلعب دور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل.

مسلسل إش إش

كما تقدم الفنانة مي عمر، مسلسل بعنوان «إش إش» في موسم رمضان 2025، العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر، كلا من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، طارق النهري، وانتصار، وأبرز ضيوف الشرف، خالد الصاوي، محمد ممدوح، وكريم فهمي.

مسلسل العتاولة 2

ويستكمل الفنان أحمد السقا، أحداث مسلسله «العتاولة» في موسم مسلسلات رمضان 2025، ويضم مسلسل العتاولة، عددا من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

مسلسل وتقابل حبيب

وتعود الفنانة ياسمين عبد العزيز، للمشاركة في رمضان 2025، بمسلسل «وتقابل حبيب» ويضم في بطولته كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، حنان سليمان، رشوان توفيق، إيمان السيد، بدرية طلبة.

مسلسل عين شمس

ويقدم النجم أحمد مكي، لونا جديد هذا العام من خلال مسلسل «عين شمس»، ويجسد مكي خلال الأحداث شخصية شاب من منطقة شعبية، يواجه أزمات عدة، من أجل حلم يسعى لتحقيقه، ليغير من شكل الحياة التي يعيشها.

مسلسل المداح 5

ويشارك الفنان حمادة هلال، خلال موسم رمضان 2025، بمسلسل «المداح 5، ويشارك في بطولة العمل كل من: حمادة هلال، غادة عادل، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، وحنان سليمان، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل حكيم الباشا

ويخوض الفنان مصطفى شعبان، الموسم الرمضاني 2025، بمسلسل «حكيم الباشا» والذي يظهر خلاله لأول مرة بتجربة الدراما الصعيدية، حيث تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة.

مسلسل ناقص ضلع

وتشارك النجمة نيللي كريم، في رمضان 2025، بمسلسل «ناقص ضلع» بالتعاون مع الفنانة روبي، المسلسل مكون من 15 حلقة وبدأت الشركة المنتجة والمخرج محمد شاكر خضير في إجراء عمليات الكاستنج الخاصة باختيار الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل.