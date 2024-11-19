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جي أون تتخفى في شخصية رجل بالمسلسل الجديد Check in Hanyang (صور) - أخبار كلمتك

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جي أون تتخفى في شخصية رجل بالمسلسل الجديد Check in Hanyang (صور) - أخبار كلمتك

جي أون تتخفى في شخصية رجل بالمسلسل الجديد Check in Hanyang (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - شارك فريق عمل الدراما الكورية "Check in Hanyang" صورًا جديدة تظهر فيها الممثلة كيم جي أون، وتكشف عن بعض من تفاصيل شخصيتها بالمسلسل المقرر عرضه في 21 ديسمبر المقبل في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت كوريا.

تلعب كيم جي أون دور هونغ دوك سو، وهي امرأة تتنكر في هيئة رجل لأسباب غير معلنة، وتكافح بشدة من أجل البقاء مع الحفاظ على هويتها الحقيقية سرية في Yongcheonlu.

تُظهِر الصور جوانب مختلفة من هونغ دوك سو، ففي إحدى الصور تبرز كاريزما قوية مرتدية رداءً أزرق وقبعة تقليدية، وتُظهِر صورة أخرى وهي ترتدي زي متدرب في Yongcheonlu مع تعبير حازم على وجهها.

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تلتقط الصورة الأخيرة هونغ دوك سو مرتدية تنورة وردية وغطاء رأس، وتنضح بشكل أنيق متناقض تمامًا مع شخصيتها عندما ترتدي زي رجل.

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دراما Check in Hanyang

تدور أحداث مسلسل "Check in Hanyang" في عهد جوسون، وهي دراما رومانسية تاريخية تصور نمو وقصص حب الشباب الذين ينضمون كمتدربين في Yongcheonlu، أكبر نزل في جوسون

وقال فريق الإنتاج "على الرغم من أن هذا هو أول دراما تاريخية لها ودورها في ارتداء ملابس نسائية، إلا أن كيم جي أون جسدت شخصية هونغ دوك سو بشكل مثالي، وذلك بفضل تحليلها الاستثنائي للنص والتحضير الشامل. نحن على ثقة من أن أداء كيم جي أون العاطفي حيث تصور متدربة جريئة وشجاعة، بالإضافة إلى الصراعات الداخلية لامرأة ذات قصة مخفية، سيؤدي إلى ولادة شخصية أيقونية جديدة في حياتها المهنية".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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