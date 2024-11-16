مشاهير العرب - على هامش فعاليات «القاهرة السينمائي».. حضور كبير لنجوم الفن لمشاهدة فيلم «أبو زعبل 89 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 05:02 مساءً - شهدت دار الأوبرا إقبال عدد من نجوم الفن لحضور الفيلم الوثائقي «أبو زعبل 89، الذي من المقرر عرضه اليوم ضمن مسابقة النقاد الدولية المقامة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

ومن أبرز الحضور لمشاهدة الفيلم الوثائقي «أبو زعبل 89 كل من خالد النبوي ونور النبوي وسيد رجب وسلوى محمد علي وأحمد مجدي، وآخرين من الفنانين.

فيلم أبو زعبل 89 من إخراج بسام مرتضى، وإنتاج مصري ألماني، ومن المقرر أن تدور أحداثه في 83 دقيقة، من خلال استعادة ابن ذكريات رحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده.

194 فيلمًا من 72 دولة بمهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».