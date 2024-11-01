سميح ساويرس يوجه رسالة لرعاة مهرجان الجونة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:49 مساءً - قال رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي: "أضفنا خطوة زيادة لتعزيز قوة المهرجان وهناك نجاح تحقق في الدورة السابعة للمهرجان".

ووجه سميح ساويرس، التحية والشكر لشركاء العمل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، قائلا: "أشكر كل الناس اللي شاركوا في المهرجان هذا العام وخاصة عمرو منسي اللي اتهرى معانا، وبدون الرعاة كنت سأدخل في حالة يأس بسبب ارتفاع التكلفة كل عام".

نجاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وتابع: "إن شاء الله نتقابل في المهرجان الجاي للجونة السينمائي الدولي وتكون دورة ناجحة زي الدورة السابعة".

وقدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، تحية تكريمًا لروح رموز السينما حسن يوسف ومصطفى فهمي، تقديرًا لأثرهما المستمر على السينما المصرية والعالمية وقدم التحية سيد رجب وسلوى محمد علي بالوقوف دقيقة حداد.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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