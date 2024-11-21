مشاهير العرب - ظهرت بملامح جديدة.. إلهام شاهين تتصدر التريند بعد إطلالتها الشبابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - شاركت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور لها خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ظهرت بإطلالة شبابية وملامح جديدة حازت من خلالها على اعجاب قطاع كبير من الجمهور.

ونشرت إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، صورة لها تظهر فيها بإطلالة تكشف عن تغيرها حيث فقدت الكثير من الوزن.

يأتي هذا الظهور للفنانة إلهام شاهين، على هامش تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45.

آخر أعمال إلهام شاهين

وتعيش الفنانة إلهام شاهين، حالة من النشاط الفني حيث تواصل تصوير فيلم «الحب كله».

تدور أحداث الفيلم خلال يوم واحد، فهو يناقش قضية اجتماعية، حول إلهام شاهين، التي تقوم بدور والدة الفنان أحمد فتحي، الذي يعيش قصة حب مع الفنانة حورية فرغلي، ويحتفلان بزفافهما في المنطقة التي يعيشان فيها، فيما تتناول القصة الكواليس الخفية وما قبل حفل الزفاف وما به من صعوبات وتحديات بالنسبة للأسر البسيطة.

أبطال فيلم الحب كله

فيلم الحب كله، يشارك في بطولته إلهام شاهين، بجانب كل من: أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، إلهام صفي الدين، وضياء الميرغني وآخرين، والعمل من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، وينتمي إلى نوعية الأفلام ذات اليوم الواحد، فيما تخطط الشركة المنتجة لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري.