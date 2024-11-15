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افتتاح أيام القاهرة لصناعة السينما ضمن فعاليات القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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افتتاح أيام القاهرة لصناعة السينما ضمن فعاليات القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

افتتاح أيام القاهرة لصناعة السينما ضمن فعاليات القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الثالثة عصر اليوم بفندق سوفتيل الجزيرة، فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، بحضور رئيس المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي ومدير المهرجان الناقد الفني عصام زكريا.

أيام القاهرة لصناعة السينما

وتمثل أيام القاهرة لصناعة السينما منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم.

وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

وهناك مجموعة من الرعاة لفعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما وهم: "فريش"، و"دولبي"، و"فيستيفال سكوب"، و"الجامعة الأمريكية بالقاهرة – مقر ميدان التحرير"، و"فيلم اندبندنت – السفارة الأمريكية بالقاهرة"، و"السفارة الإسبانية بالقاهرة"، و"أفريكا نو فيلتر"، و"الورشة"، و"هيئة فولبرايت في مصر"، و"ذا فيلم فيرديكت"، و"معهد جوتة بالقاهرة"، و"السفارة البرازيلية بالقاهرة"، و"مجلة فرايتي"، و"مجلة سكرين"، و"شاهد"، و"لجنة مصر للأفلام"، و"كايرو فيلم فاكتوري"، و"ارت 74"، و"دربان فيلم مارت"، و"نيتباك"، و"سبيكتوب" و"شركة مصر العالمية"، و"مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية"، و"مجموعة الصين الإعلامية"، و"اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي"، و"دار ريشة للنشر والتوزيع".

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.


مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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