مشاهير العرب - الليلة.. عرض النسخة المرممة من فيلم «السمان والخريف» في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - يعرض اليوم الخميس، النسخة المرممة من فليم «السمان والخريف» ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 130 دقيقة، في تمام الساعة 6 مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج حسام الدين مصطفى

تفاصيل فيلم السمان والخريف

تدور أحداث الفيلم، حول عيسى الدباغ، رجل فقد سلطته بعد ثورة 1952 يلتقي بـ ريري العاهرة، يمارس عليها السلطة حتى يكتشف أنها حامل فيطردها وتتخبط حياته بعد ذلك حتى يراها من جديد مع اختلاف معاير القوى.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتضم هذه الدورة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، وتشمل فعاليات المهرجان 16 عرضًا للسجادة الحمراء، 37 عرضًا عالميًا أول، 8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا مخصصًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وكرم المهرجان هذا العام ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، من بينها المخرج المصري يسري نصر الله الذي حصل على جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، والنجم أحمد عز الذي مُنح جائزة "فاتن حمامة للتميز". كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.