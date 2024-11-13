أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:54 مساءً - حرص عدد كبير من نجمات الفن على التوافد على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ 45 بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت الفنانات بإطلالات متميزة ومتنوعة وأشكال وألوان مختلفة من الفساتين، بعضها ينتمي لأحدث إصدارات الموضة لهذا العام، والبعض الآخر قطع فنية فريدة اختارتها النجمات بأنفسهن للتألق أمام عدسات الكاميرات.

ومن أبرز النجمات اللاتي حرصن على الحضور: نيلي، نبيلة عبيد، سوسن بدر، إلهام شاهين، رانيا يوسف، رزان المغربي، بشري، لقاء الخميسي، ليلي علوي، نسرين أمين، نجلاء بدر.

عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

المكرمون في المهرجان

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما يتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 أعلن مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة في أقسام ومسابقات المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بفيلم حفل الافتتاح "أحلام عابرة" مساء اليوم الأربعاء.

مهرجان القاهرة السينمائي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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