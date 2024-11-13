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السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

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السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - أعربت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى، عن سعادتها بمشاركتها في حفل افتتاح الدورة الـ45 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات

وقالت السفيرة الأمريكية:"يا له من حدث جميل وألف مبروك على الحفل، إنه مذهل ومدهش ونحب حقيقة أن تكون الأفلام جسرا بين الثقافات".

دعم أمريكي لصناع السينما في مصر

 وتابعت: "كلنا متحدين من أجل حبنا للأفلام والسفارة الأمريكية دعمت المهرجان لمدة 8 سنوات وأتشرف بالتواجد وتقديم جائزة لصناع الأفلام والسفر إلي هوليوود والعمل هناك في مشاريع فنية
عملنا مع 200 من صناع الأفلام وعقدنا ورش عمل".

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ولفتت إلى أن "هناك  اثنين من صناع الأفلام الأمريكان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45 يعقدون ورش عمل عن كيفية صناعة الأفلام ونتبادل الرؤى والخبرات لكي يبقى الفيلم جسرا بين الثقافات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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