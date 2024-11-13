صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:37 مساءً - الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 09:31 م 11/13/2024 9:31:39 PM

احتفى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في حفل افتتاح دورته الـ 45 بأسماء نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا خلال الأشهر القليلة الماضية ومن بينهم المنتجة ناهد فريد شوقي، والفنان صلاح السعدني، والفنان حسن يوسف، والفنان مصطفى فهمي والكاتب عاطف بشاى.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وحرص عدد من نجوم ونجمات الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، وكان من أبرز الحضور خالد النبوي ومحمود حميدة، وليلى علوي، والمخرج خالد يوسف ولقاء الخميسي، ورانيا يوسف، والإعلامية هالة سرحان، وعمرو الليثي، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وغيرهم.

فيما غاب عن الافتتاح نجوم آخرون لحضورهم عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، ومن بينهم يسرا، وأحمد حلمي، وعمرو دياب، وغيرهم.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.