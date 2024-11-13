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الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

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الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:53 مساءً - سيطر اللون الأسود على إطلالات العديد من نجمات الفن في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 بدار الأوبرا المصرية.

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واختارت النجمات اللون الأسود لتتألقن من خلاله بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، فمنهن من اتجه إلى التصميمات البسيطة، ومنهن من مزجن الأسود بألوان أخرى كالفضي للفت انتباه الكاميرات على السجادة الحمراء.

 ومن أبرز الفنانات التي تألقن على السجادة الحمراء بالأسود:  فردوس عبد الحميد، هبة مجدي، دينا، ميس حمدان، رانيا محمود ياسين، عبير صبري، آنا فهمي (زوجة الفنان حسين فهمي)

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وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

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عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان 

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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المكرمون في المهرجان 

ويكرم المهرجان  في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما يتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 أعلن مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة في أقسام ومسابقات المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بفيلم حفل الافتتاح "أحلام عابرة" مساء اليوم الأربعاء.

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مهرجان القاهرة السينمائي 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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