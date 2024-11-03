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مشاهير العرب - عرض مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عرض مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس في هذا الموعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:38 صباحاً - يستعد فريق عمل مسلسل «رقم سري» بطولة النجمة ياسمين رئيس، لعرض أولى حلقات العمل، يوم الأحد الموافق 9 من نوفمبر الجاري عبر شاشة قنوات DMC، وذلك ضمن موسم مسلسلات «الأوف سيزون».

مسلسل رقم سري

وتدور أحداث مسلسل رقم سري، حول «ندى عشماوي» فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجأت.

مسلسل رقم سري
مسلسل رقم سري

أبطال مسلسل رقم سري

ويشارك في بطولة مسلسل رقم سري، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومن المقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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