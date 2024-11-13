مشاهير العرب - شروط حسين فهمي في الدريس كود بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:26 مساءً - وضع الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 عدد من الشروط لحاضري المهرجان، مشيرا إلى أنه من المهرجانات العالمية العريقة التي يجب أن تظهر بصورة مشرفة أمام العالم.

وكان أبرز الشروط التي وضعها حسين فهمي في تالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي تأكيده على الدريس كود، متمسك بأن الملابس الرسمية للمهرجان يكون البلاك تاي أو التوكسيدو، لأنه الزي الرسمي في كل المهرجانات الدرجة الأولى المحترمة، قائلًا: «أرجو من رجال الصحافة المحترمين والمصورين أن يلتزموا بهذا لأنه يمنحنا شكلًا أفضل جميعًا».

كما أشار حسين فهمي، إلى أنه لن يدخل أحد حفل الافتتاح والختام بدون الملابس الرسمية.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

من المقرر أن تشهد دار الأوبر المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، في المسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان سين فهمي، بالإضافة إلى، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والكثيرين من نجوم الفن وصناع السينما في جميع أنحاء العالم.

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

ويعرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، فيلم أحلام عابرو للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة الذي يتجاوز عددهم حاجز الـ 190 فيلما مشاركين من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.