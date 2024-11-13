مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير «إش إش» بطولة مي عمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:26 مساءً - أعلن فريق عمل، عن انتهاء تصوير مسلسل «إش إش»، بطولة مي عمر، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشاركت مي عمر، فيديو لفريق العمل، وهم يحتفلون بانتهاء التصوير، وذلك عبر خاصية «استوري»، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت: «فركش إش إش».

تفاصيل مسلسل إش إِش

تدور أحداث مسلسل «إش إش» في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن تجسد مي عمر، خلال أحداث العمل، دور راقصة درجة ثالثة، وقد انتهى محمد سامي من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل إش إِش

يضم مسلسل إش إش، في بطولته عدد من نجوم الفن، منهم مي عمر، ماجد المصري، وهالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.