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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مسلسل "Dune: Prophecy" يحصل على تقييم 70% قبل أيام من عرضه - أخبار كلمتك

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مسلسل "Dune: Prophecy" يحصل على تقييم 70% قبل أيام من عرضه - أخبار كلمتك

مسلسل "Dune: Prophecy" يحصل على تقييم 70% قبل أيام من عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:53 مساءً - Dune، حصل مسلسل "Dune: Prophecy"، على تقييم 70% من النقاد على موقع التقييمات الأشهر حول العالم، "Rotten Tomatoes"، وذلك قبل أيام قليلة من عرض الحلقة الأولى من الموسم الأول من المسلسل المنتظر.

ويعرض مسلسل "Dune: Prophecy"، حصريا علي شبكة MAX، بتاريخ 17 نوفمبر ٢٠٢٤.

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تفاصيل الموسم الأول من مسلسل Dune: Prophecy

واعلنت شبكة MAX، تفاصيل الموسم الأول من "Dune: Prophecy"، حيث سيقتصر العمل الجديد على 6 حلقات فقط. 

وتدور قصة مسلسل "Dune: Prophecy قبل احداث الجزء الأول من فيلم Dune، وقبل ميلاد بول أتريدس بـ10 آلاف سنة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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