مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:38 مساءً - ينطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 بعد توقف لمدة عام، اليوم الأربعاء، بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم الفن في جميع أنحاء العالم.

ويغيب عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 عدد كبير من النجوم، من ضمنهم الفنانة نجوى فؤاد، التي كشفت عن اعتذارها نتيجة إجرائها لعميلة جراحية، تمنعها عن الحضور.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 24

من المقرر، أن تشهد دار الأوبر المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، في المسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، بالإضافة إلى وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والكثير من نجوم الفن وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

كما يٌعرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، فيلم أحلام عابرو للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة الذي يتجاوز عددهم حاجز الـ 190 فيلما مشاركين من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.