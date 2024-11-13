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مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم «وداعا حمدي» تصدم أبطال وصناع العمل في أسبوعه الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - حقق فيلم «وداعا حمدي» بطولة النجمة شيرين رضا، إيرادات ضعيفة بدور العرض السينمائية، خلال أسبوعه الأول.

إيرادات فيلم وداعا حمدي

وبلغت إيرادات فيلم وداعا حمدي، حوالي 820 ألف جنيه، بعدما انطلق في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضي.

فيلم وداعا حمدي

تفاصيل فيلم وداعا حمدي

وتدور أحداث فيلم وداعا حمدي، حول صحفية مبتدئة تجد نفسها في موقف غير عادي عندما تكلف بكتابة تقرير إخباري عن وفاة شخصية بارزة لجمع المعلومات اللازمة، يجب عليها البقاء في منزل ابنة المتوفى الصغرى، التي ستزودها بكل التفاصيل.

فيلم وداعا حمدي

أبطال فيلم وداعا حمدي

يضم فيلم وداعا حمدي، في بطولته عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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