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الليلة، حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

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الليلة، حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

الليلة، حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:42 صباحاً -  ينطلق حفل افتتاح الدورة الـ45 من  مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف دول العالم..

حفل افتتاح القاهرة السينمائي

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائى فعاليات دورته الـ45 بعرض فيلم فلسطيني معنون بـ«أحلام عابرة»، فى إشارة من المهرجان لدعم القضية الفلسطينية.

 

وتبلغ  الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي التالي: 
إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة الجديدة: 194 فيلم
عدد الدول المشاركة 72 دولة 
عروض السجادة الحمراء: 16 فيلمًا 
عدد العروض العالمية الأولى: 37  فيلمًا
عدد العروض الدولية الأولى: 8 أفلام 
عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا: 119 فيلمًا 

 

مهرجان القاهرة السينمائي


مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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