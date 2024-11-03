مشاهير العرب - في ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. محطات لا تنسى لـ«حسناء الشاشة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:13 مساءً - يصادف اليوم الأحد 3 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنانة مريم فخر الدين، والتي تعد إحدى أيقونات الجمال في الزمن الجميل، وتركت خلفها عددًا من الأعمال الفنية المهمة وبصمة كبيرة مازالت خالدة في أذهان الجمهور، فهى صاحبة التاريخ الفني الطول والملامح الجذابة.
وتستعرض بوابة كلمتك خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الراحلة مريم فخر الدين، في نقاط هامة.
ولدت في 8 يناير بمحافظة الفيوم عام 1933
درست في المدرسة الألمانية عام 1937
دخلت مجال الفن بالصدفة عام 1950
بدايتها في السينما بفيلم ليلة غرام عام 1951
توفيت يوم 3 نوفمبر عن عمر يناهز 81 عاما، في 2014
أهم أعمالها السينمائية
فيلم رد قلبي 1957
فيلم البنات والصيف 1960
فيلم الأيدي الناعمة 1963
فيلم النوم في العسل 1996
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