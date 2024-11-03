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حسين فهمي: المهرجانات الدولية لا تؤجل لأكثر من دورة، والشعب الفلسطيني في قلوبنا - أخبار كلمتك

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حسين فهمي: المهرجانات الدولية لا تؤجل لأكثر من دورة، والشعب الفلسطيني في قلوبنا - أخبار كلمتك

حسين فهمي: المهرجانات الدولية لا تؤجل لأكثر من دورة، والشعب الفلسطيني في قلوبنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:45 مساءً - وجه الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الشكر لوزير الثقافة أحمد هنو على إقامة الدورة المؤجلة بشكل متميز. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة انطلاق المهرجان.

وأشار فهمي إلى أن تأجيل الدورة الماضية كان ناتجًا عن حرص المهرجان على التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يعاني من انتهاكات ممنهجة. 

وقال: "جاء تأجيل الدورة الماضية لأننا كنا نحرص على تأجيلها تضامنًا مع ما يعيشه الشعب الفلسطيني من تذبيح وانتهاكات".

وأضاف حسين فهمي: "كنا نود تأجيل الدورة الحالية أيضًا نظرًا لاستمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين واللبنانيين، إلا أن القوانين لا تسمح للمهرجانات الكبيرة بالتأجيل إلا لدورة واحدة فقط والشعب الفلسطيني في قلوبنا جميعًا".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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