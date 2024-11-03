أبرزها «الزوجة الثانية» و«شيء من الخوف»، مهرجان القاهرة السينمائي يرمم 10 أفلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - أعلن الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائى عن ترميم 10 أفلام من أجمل كلاسكيات السينما المصرية للعرض والمشاركة بالمهرجان فى دورته الجديدة.

ومن أبرز تلك الأفلام:" السمان والخريف، الحرام، شئ من الخوف، الشحات، والزوجة الثانية".

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى يكرم يسري نصر الله وأحمد عز

وكشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عن تكريم ثلاث شخصيات سينمائية مؤثرة من مصر والبوسنة والهرسك، وذلك خلال دورته الـ 45 التى تقام فى الفترة من 13 الى 22 نوفمبر الحالي وهم المخرج يسري نصر الله الذى يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة، والفنان أحمد عز الذي يمنحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج دانيس تانوفيتش ( رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية ).

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